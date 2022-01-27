Son dakika haberleri! İngiliz yönetimine karşı mücadelede şehit olan Kıbrıs Türkleri anıldı

Kıbrıs Türk halkının İngiliz sömürge yönetimine karşı 27-28 Ocak 1958'de verdiği mücadelede şehit düşenler törenlerle anıldı.

Direnişin 64. yıl dönümü nedeniyle Lefkoşa Şehitler Anıtı ve Küçük Kaymaklı Mezarlığı'nda düzenlenen törenlere, Merkez Kaymakamı Hüseyin Gültekin, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Lefkoşa Türk Belediyesi temsilcileri ile şehit aileleri katıldı.

İlk tören Lefkoşa'da Şehitler Anıtı önünde yapıldı. Törende, protokol sırasına göre çelenklerin anıta konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve saygı atışı yapıldı.

İstiklal Marşı'nın okunması ve bayrakların göndere çekilmesinin ardından, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Açman konuşma yaptı.

Açman, "64 yıl önce bugün sömürge idaresinin kaypak ve tek taraflı iradesini protesto etmek gailesiyle yapılan yürüyüş, sömürge idaresinin gaflet içerisindeki idarecileri tarafından kanlı bir savaşa çevrilmiştir." ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türkü'nün ata yadigarı bu Ada'da, şan ve şerefine yakışır bir şekilde yaşama hakkı elde etmek için şahlanışının 64'üncü yıl dönümünde olduklarını kaydeden Açman, hakları uğruna seve seve canlarını veren aziz şehitlerin manevi huzurunda saygı ile eğilmeyi milli bir görev saydıklarını söyledi.

İkinci tören ise Lefkoşa'daki Küçük Kaymaklı Mezarlığı'nda yapıldı. Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinin ardından tören din görevlisi tarafından dua okunmasıyla devam etti. Tören, şehit kabirlerinin ziyareti ve çiçek konulmasıyla sona erdi.

Türk Mukavemet Teşkilatının İngiliz sömürge yönetimine karşı düzenlediği mitingde, İngiliz askerleri, Kıbrıslı Türk göstericilerin üzerine ateş açarak 8 kişiyi şehit etmiş, 30 kişiyi de yaralamıştı. Bu olay, Ada'da Kıbrıslı Türklerin İngilizlere karşı başlattığı ilk direniş olarak biliniyor.