İNGİLİZ VE HOLLANDA SAVAŞ GEMİLERİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

İNGİLİZ ve Hollanda savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.

İNGİLİZ ve Hollanda savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.

İngiliz savaş gemisi 'HMS Defender' ve Hollanda savaş gemisi 'HNLMS Everstsen' 4 gün önce İstanbul'a gelerek Sarayburnu Limanında demirlemişti. Bu sabah saat 10.00 sıralarından İngiliz ve Hollanda savaş gemileri Sarayburnu Limanı'ndan İstanbul Boğazı'na girdi. Yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayan gemiler Karadeniz'e açıldı. Savaş gemilerinin boğaz geçişine sahil güvenlik botları da eşlik etti. 2 gün önce de ABD savaş gemisi 'USS Laboon', Türk Boğazlarını kullanarak Karadeniz'e açıldı.

Gemileri cep telefonu kamerası ile görüntüleyen Kenan Bulutoğlu, "İki, üç gündür bunlar Sarayburnu'nda demirliydi. Denizcilik mezunuyum. Çocukluğumuzdan beri gemilerle içli dışlıyız. Takip ediyoruz." dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı