Son dakika haberleri | İngiliz turistleri 32 milyon lira dolandıran şebekeye operasyon: 11 gözaltı

MUĞLA (DHA) - MUĞLA ve İzmir'de, banka hesaplarını ele geçirdikleri İngiliz turistleri toplam 32 milyon lira dolandırdıkları ileri sürülen şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışması ile Marmaris'e tatile gelen İngiliz turistlerin İngiltere bankalarındaki mevduat hesaplarını ele geçiren ve bazı hesap sahipleri ile ortak hareket eden dolandırıcılık şebekesini deşifre etti. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde şebeke, 3 ay boyunca teknik ve fiziki takibe alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden S.A., B.Ç., B.A., N.A. ve T.B., tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.