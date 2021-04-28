Son Dakika | İngiliz sunucudan BBC'ye 42 milyon TL'lik rekor tazminat davası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | İngiliz sunucudan BBC'ye 42 milyon TL'lik rekor tazminat davası

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Gelen son dakika haberine göre İngiliz sunucudan BBC'ye 42 milyon TL'lik rekor tazminat davasıİngiltere, (DHA) ? İngiltere'de BBC One'da çarpışma simülasyonununda gönüllü olarak test mankeni olan 6 yaşındaki sunucusu Jem Stansfield sağlığının bozulduğu gerekçesiyle kanala 3.7 milyon sterlinlik (42 milyon TL) dava açtı.

İngiliz sunucudan BBC'ye 42 milyon TL'lik rekor tazminat davası

İngiltere, (DHA) ? İngiltere'de BBC One'da çarpışma simülasyonununda gönüllü olarak test mankeni olan 6 yaşındaki sunucusu Jem Stansfield sağlığının bozulduğu gerekçesiyle kanala 3.7 milyon sterlinlik (42 milyon TL) dava açtı.

İngiltere, 46 yaşındaki sunucusu Jem Stansfield, 2014 yılında İngiliz yayın kuruluşu BBC One'da yayınlanan çarpışma smiülasyonunda gönüllü olarak katılmasının ardından yaşadığı sağlık sorununu konuşuyor. Stansfield, yayın kuruluşunda Bang Goes Theory adlı programda çarpışma smiülasyonunda gönüllü olarak yer aldı. Stansfield, programda özel olarak tasarlanmış bir arabaya bağlandı. Daha sonra sahte bir elektrik direğine fırlatıldı. Stansfield çarpışma smiülasyonunda bir mekanizma tarafından ileri geri çekildi.

BEYNİNDE VE RUH HALİNDE AĞIR HASAR

Stansfield, program sonrası şiddetli çarpışmaların etkisiyle boynunda ciddi hasar meydana geldiğini bunun yanı sıra baş dönmesi, psikolojik sorunlar ve beynin de hasar meydana geldiğini söyledi. Stansfield, programın sağlığını etkilediği gerekçesiyle İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye 3.7 milyon sterlinlik (42 milyon TL) tazminat davası açtığını ifade etti.

BBC TAZMİNATIN ÜÇTE İKİSİNİ ÖDEMEYİ KABUL ETTİ

Sunucunun avukatları ise, konuyla ilgili yaptıkları açıklamada, Stansfiel?'in sunuculuk kariyerinin de bundan büyük ölçüde etkilendiğine dikkat çekti. Söz konusu avukatlar, BBC'nin sunucuya tazminatın üçte ikisini ödemeyi kabul ettiğini açıkladı.

Son Dakika | İngiliz sunucudan BBC'ye 42 milyon TL'lik rekor tazminat davası
Son Dakika | İngiliz sunucudan BBC'ye 42 milyon TL'lik rekor tazminat davası
Son Dakika | İngiliz sunucudan BBC'ye 42 milyon TL'lik rekor tazminat davası
Son Dakika | İngiliz sunucudan BBC'ye 42 milyon TL'lik rekor tazminat davası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Utanmazlığın böylesi! Kimseye aldırış etmeden parkta ilişkiye girdiler
Utanmazlığın böylesi! Kimseye aldırış etmeden parkta ilişkiye girdiler
İngiltere'de korona aşısı olan yüzlerce kişi kulak çınlaması şikayetiyle hastanelere koştu
İngiltere'de korona aşısı olan yüzlerce kişi kulak çınlaması şikayetiyle hastanelere koştu
Uzaklaştırmaya rağmen eşinin kaldığı eve gidip, balkondan ateş açtı
Uzaklaştırmaya rağmen eşinin kaldığı eve gidip, balkondan ateş açtı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Hakan Altun Meral Kaplan Serdar Ortaç
Spor Fatih Terim Mete Kalkavan Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son Dakika | İngiliz sunucudan BBC'ye 42 milyon TL'lik rekor tazminat davası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 12:44:49. #1.16#

title