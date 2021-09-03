Son dakika haberleri: İngiliz Kraliçesi'nin ölümü ardından yapılacaklara ilişkin planlar basına sızdı

Son dakika haber... İngiliz hükümetinin Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünün hemen ardından yapılacaklara ilişkin planında güvenlik önlemlerinin yanı sıra sosyal medya kısıtlamalarının da yer aldığı belirtildi.

İngiliz hükümetinin Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünün hemen ardından yapılacaklara ilişkin planında güvenlik önlemlerinin yanı sıra sosyal medya kısıtlamalarının da yer aldığı belirtildi.

Haber sitesi Politico'nun haberine göre, "Londra Köprüsü Operasyonu" kod adlı plan, cenaze töreni düzenlemelerini içeriyor.

Başbakan, bir memur tarafından "Londra Köprüsü yıkıldı" koduyla Kraliçe'nin ölümü hakkında bilgilendirilecek. Halk ise remi haber ajansı PA Media üzerinden verilecek son dakika haberiyle Kraliçe'nin öldüğünü öğrenecek.

Kraliçe'nin tabutu, Buckingham Sarayı'ndan Westminster Sarayı'na bir geçit töreniyle götürülecek. Burada katafalka konulacak tabut, üç gün boyunca günde 23 saat halk tarafından ziyaret edilebilecek. Önemli kişiler için biletler düzenlenecek.

Kraliyet ailesinin web sitesi, Kraliçe'nin ölümünü doğrulayan kısa bir açıklamayla siyah renge çevrilecek.

İngiliz hükümetinin "gov.uk" uzantılı web siteleri ve hükümet kurumlarına ait tüm sosyal medya hesaplarında siyah bantlara (banner) yer verilecek.

Acil olmayan içerik yayımlanmayacak ve yeniden paylaşım (retweet) hükümetin iletişim başkanı tarafından onaylanmadıkça yapılamayacak.

Yas ilan edilecek

Devlet cenaze töreni, Kraliçe'nin ölümünden 10 gün sonra gerçekleştirilecek ve ulusal yas günü olarak ilan edilecek.

Yas günü, resmi tatil olmayacak ancak hafta içi günlere denk gelmesi durumunda çalışanlara izin verilmesi işverenlerin inisiyatifine bırakılacak.

İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'daki parlamentolarındaki yasama faaliyetleri ertelenecek, tatilde olması durumunda parlamentolar geri çağrılacak.

Güvenlik uyarıları

Planda Başbakanlık Binası 10 Numara önündeki bayrağın, ölüm haberinden 10 dakika sonra yarıya indirilmemesi durumunda halkın öfkeleneceğine dair değerlendirmeler de yer aldı.

Plan; Dışişleri Bakanlığının önemli sayıda turistin ülke girişinin nasıl ayarlanacağı, İçişleri Bakanlığının muhtemel terör tehditleriyle nasıl başa çıkacağı ve Ulaştırma Bakanlığının başkentteki aşırı kalabalık konusundaki endişelerini de içeriyor.

İngiliz basını, sızıntının 95 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth'in sağlık durumunun kötüleşmesinin işareti olarak görülmemesi gerektiğini yazdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Esen