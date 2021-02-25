Son dakika haberleri: İngiliz bankalardan ofis düzeni ve çalışma sistemine "pandemi" ayarı
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Son dakika haberleri: İngiliz bankalardan ofis düzeni ve çalışma sistemine "pandemi" ayarı

25.02.2021 12:37 | Son Güncelleme: 25.02.2021 12:41
Son dakika haberleri: İngiliz bankalardan ofis düzeni ve çalışma sistemine

Son dakika haberine göre Koronavirüs sürecinde bir çok şirket evden çalışma dönemine geçerken, İngiltere'nin en büyük bankalarından HSBC ve Lloyds evden çalışma dönemine tam geçiş için ofislerini boşaltmayı planladıklarını açıkladı.

Koronavirüs sürecinde bir çok şirket evden çalışma dönemine geçerken, İngiltere'nin en büyük bankalarından HSBC ve Lloyds evden çalışma dönemine tam geçiş için ofislerini boşaltmayı planladıklarını açıkladı.  

Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünya genelinde binlerce şirket çalışanları için "evden çalışma"yı kalıcı hale getirdi. İngiltere'nin en büyük bankalarından HSBC ve Lloyds'ten kritik açıklama geldi. HSBC küresel gayrimenkul ayak izini birkaç yıl içinde yüzde 40'a kadar azaltmayı planladığını söyledi. HSBC tarafından yapılan açıklamada, "Çalışanlarımızın ofiste olduğu kadar evden çalışma konusunda da üretken olabileceğini gördük" ifadelerine yer verildi. Öte yandan, Lloyds Bank da dün yaptığı açıklamada, ofis alanını 2023 yılına kadar yaklaşık yüzde 20 azaltmayı hedeflediğini ifade etti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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