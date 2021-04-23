Son dakika haberleri: ING'den çocuklara anlamlı mesaj
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Son dakika haberleri: ING'den çocuklara anlamlı mesaj

Son dakika haberleri: ING'den çocuklara anlamlı mesaj
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Bir son dakika haberine göre ING Türkiye, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bu yıl özel bir film ile kutladı.

ING Türkiye, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bu yıl özel bir film ile kutladı. İllüstratör Hakan Keleş'in çizimleri ile hayata geçirilen filmde, ING'nin reklam yüzü Ezgi Mola çocukluğundaki hayallerini kendi sesinden aktardı.

ING Türkiye, çocuklara özel yayınladığı bir film ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. 'Hayallerinde Yaşar' teması ile illüstratör Hakan Keleş'in çizimleriyle hazırlanan filmde, ING Türkiye'nin 'Sen hayatını yaşa' söylemiyle hayata geçirdiği kampanyasının yüzü Ezgi Mola, çocukluk hayallerini anlattı. Ezgi Mola, çocuklara hayallerinin peşinden gitmeleri için ilham oldu. "Hayallerinde Yaşar" sloganı ile yayınlanan filmde, Ezgi Mola tüm çocuklar adına Atatürk'e teşekkür ederek, tüm çocukların '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

ING'nin kampanyası kapsamında ayrıca, sosyal medyada 'HayallerindeYaşar' etiketiyle hazırlanan çıkartmaları kullanarak fotoğraflarını paylaşan 5 kişi seçilerek, gönderdikleri fotoğrafların illüstrasyonu hazırlanacak ve seçilen kişilere gönderilecek. 'HayallerindeYaşar' etiketiyle yayınlanan film, şirketin sosyal medya hesaplarından izlenebildiği belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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