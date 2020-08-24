Son dakika haberleri... İnegöl Emniyet Müdürlüğünün yeni hizmet binası projesi ihalesi tamamlandı Son dakika haberleri... İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğünün yeni hizmet binası yapımı projesi için gerçekleştirilen ihale tamamlandı.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğünün yeni hizmet binası yapımı projesi için gerçekleştirilen ihale tamamlandı.

AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, gazetecilere yaptığı açıklamada, ihalenin ardından yer tesliminin yapıldığını söyledi.

Sözleşmeleri imzaladıklarını belirten Gürel, "Bundan sonra inşallah ihale inşaat firmasının sorumluluğu altında. İnşallah en kısa zamanda tamamlayacaklar. İnegölümüze hizmete sunulacağını müjdeleyelim. Bir temel atma şekline tören yapmayacağız. Bugün itibarıyla inşaat yetkilileri çalışmaya başlayacaklarını söyledi." dedi.

Gürel, binanın Selçuklu mimarisine uygun 3,5 kat olacak şekilde, mevcut İnegöl Emniyet Müdürlüğü binasının yanında bulunan arsa üzerinde 4 bin 200 metrekare alanda yapılacağını bildirdi.

Kaynak: AA