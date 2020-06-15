Son dakika haberleri... İnegöl'de yüksekten düşen işçi yaralandı
Son dakika haberine göre Bursa'nın İnegöl ilçesi yaklaşık 3 metre yüksekten düşen işçi yaralandı.
15.06.2020 18:19 | Son Güncelleme: 15.06.2020 19:04
Bursa'nın İnegöl ilçesi yaklaşık 3 metre yüksekten düşen işçi yaralandı.
Mahmudiye Mahallesi Ağaç İşleri Sanayi bölgesinde bir mobilya imalathanesinde çalışan Necdet Uğur (33), yaklaşık 3 metre yüksekten düştü.
Yaralanan işçi arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Uğur'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA