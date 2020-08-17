Son dakika haberleri... İnegöl'de trafik kazası: 2 yaralı
Son dakika haberleri... Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
17.08.2020 12:23 | Son Güncelleme: 17.08.2020 13:19
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Sevil Ö. idaresindeki 16 KRN 90 plakalı otomobil, Kemalpaşa Mahallesi Doğu Sokak'ta aynı yöne giden Gürkan G'nin kullandığı motosiklete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü ve arkasında bulunan Yunus Emre A. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Kaynak: AA