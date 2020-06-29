Son dakika haberleri... İnegöl'de trafik kazası: 2 yaralı
Son dakika güncel haberi: Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
29.06.2020 15:55 | Son Güncelleme: 29.06.2020 16:43
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Orhaniye Mahallesi Küçük Zindancık Sokağı'nda Mehmet S'nin (33) kullandığı motosiklet ile Muammer Ö. idaresindeki 06 AAF 651 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, motosiklette bulunan sürücü Mehmet S. ile Veysel K. (42) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Kaynak: AA