Son dakika haberleri | İnegöl'de Kovid-19 tedbirleri denetimi yapıldı
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Son dakika haberleri | İnegöl'de Kovid-19 tedbirleri denetimi yapıldı

Gelen son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelge kapsamında İnegöl ilçesinde çarşı ve pazarda denetim yapıldı.

Son dakika haberleri | İnegöl'de Kovid-19 tedbirleri denetimi yapıldı
06.08.2020 15:45 | Son Güncelleme: 06.08.2020 15:48

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelge kapsamında İnegöl ilçesinde çarşı ve pazarda denetim yapıldı.

İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, Belediye Başkanı Alper Taban, İlçe Sağlık Müdürü Enver Ünal, İlçe Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir, zabıta ve sağlık ekipleriyle, ilçedeki çarşılarda, iş hanlarında ve iş yerlerinde yapılan denetimlerde sosyal mesafe kuralına ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığını denetledi.

Görücü, maske ve sosyal mesafe uyarıları yaptıklarını ve vatandaşları bilinçlendirmek istediklerini söyledi.

Kurallara uymayanlara yönelik ceza uygulandığını ifade eden Görücü, "İlçemizdeki vaka artışlarının temel nedeni maalesef düğün, nişan, asker uğurlama gibi cemiyetler. Halkın sağlığıyla oynayanlara müsaade etmeyeceğiz. Başarının temel şartı maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymak." dedi.

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Kaynak: AA

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