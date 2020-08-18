Son dakika haberleri: İnegöl'de korkutan yangın Gelen son dakika haberine göre İnegöl'de korkutan yangın Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kafenin depo bölümünde çıkan yangın korkuttu.

İnegöl'de korkutan yangın

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kafenin depo bölümünde çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgiye göre, yangın Süleymaniye Mahallesinde cadde üzerinde faaliyet gösteren bir kafenin depo bölümünde henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Yangını gören çalışanlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler yangına müdahale ederek söndürdü. Depoda hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: İHA