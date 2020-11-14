Son dakika haberleri... İnegöl'de kafeye giren hırsızlar güvenlik kayıtlarını da çaldı

Edinilen son dakika haberine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kafeye giren kişiler 15 bin lira değerinde malzeme çalarken mekanda bulunan kamera kayıtlarının depolandığı cihazı da alarak kayıplara karıştı.