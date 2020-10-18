Son dakika haberleri: İnegöl'de bir kişinin ev karantinasını ihlal ettiği belirlendi
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Son dakika haberleri: İnegöl'de bir kişinin ev karantinasını ihlal ettiği belirlendi

18.10.2020 09:13 | Son Güncelleme: 18.10.2020 09:16
Son dakika haberleri: İnegöl'de bir kişinin ev karantinasını ihlal ettiği belirlendi

Son dakika gündem haberi... Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili tedbirler kapsamında karantinasında olması gereken kişi, polis ekiplerince sokakta gezerken yakalandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili tedbirler kapsamında karantinasında olması gereken kişi, polis ekiplerince sokakta gezerken yakalandı.

İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, gazetecilere yaptığı açıklamada, bazı Kovid-19 hastalarının temaslı bulundukları kişileri söylemediğini belirterek, bunun vakaların artmasına yol açtığını vurguladı.

Karantinada olması gereken bir kişiyi polislerin sokakta gezerken yakaladığını aktaran Görücü, "Sokakta rahatlıkla gezebiliyor. Biz gece gündüz bunları önlemek için takip edeceğiz, bu savaşı kazanmak durumundayız. Maske, mesafe ve hijyene dikkat edeceğimiz gibi kurallara da dikkat edilecek. Vaka sayısının artma nedeni insanımızın kendisi ve kurallara uymamak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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