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Son dakika haberleri! İnegöl Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'nda transfer

Son dakika spor haberine göre Voleybolda, AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor, Halkbank'tan pasör Berkin Üstündağ'ı transfer etti.

Son dakika haberleri! İnegöl Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'nda transfer
19.06.2020 12:29 | Son Güncelleme: 19.06.2020 13:06

Voleybolda, AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor, Halkbank'tan pasör Berkin Üstündağ'ı transfer etti.

Kulüp tesislerinde, İnegöl Belediyespor Başkan Vekilleri Rıdvan Kocaağa ve Nuhi Solak ile Voleybol Şube Sorumlusu İrfan Kaptan'ın da katıldığı törende Üstündağ, sözleşmeyi imzaladı.

Berkin Üstündağ, törende yaptığı konuşmada, verilen görevi en iyi şekilde yapacağını söyledi.

Kulübün gelişimine katkı sağlayacağına inandığını dile getiren Üstündağ, "Takım olarak iyi yerlere geleceğimize, sezonu iyi bir şekilde bitireceğimize inanıyorum. Anlaşmanın her iki taraf içinde hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

Rıdvan Kocaağa da Berkin Üstündağ'ın 19 yaşında genç bir pasör olduğunu ifade etti.

Üstündağ'a ve takıma başarılar dileyen Kocaağa, "Bizler de İnegöl Belediyespor'un daha iyi yerlere gelmesi için var gücümüzle çalışacağız. Yeni sezon hazırlıklarımız devam ediyor. İnşallah transferlerimiz tüm hızıyla sürecek." diye konuştu.

Kaynak: AA

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