Son dakika haberleri: İneğe çarpan otomobilin sürücüsü öldü, eşi ağır yaralı
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Son dakika haberleri: İneğe çarpan otomobilin sürücüsü öldü, eşi ağır yaralı

Son dakika haberleri: İneğe çarpan otomobilin sürücüsü öldü, eşi ağır yaralı
Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç - Haberler | Güncel

Son dakika haber... KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde ineğe çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, eşi ise ağır yaralandı.

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde ineğe çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, eşi ise ağır yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Çokak Mahallesi Kesik mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre; Durdu Güler (65) yönetimindeki 80 ABZ 768 plakalı otomobil, önüne aniden çıkan ineğe çarptı.  Çarpmanın etkisi ile kontrolden çıkan otomobil takla atarak devrildi. Kazada; Durdu Güler ile eşi Nadiriye Güler ağır yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Andırın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Durdu Güler, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Durumu ağır olan Nadiriye Güler ise ilk müdahalesinin ardından Kahramanmaraş'a sevk edildi. Otomobilin çarptığı ineğin de öldüğü öğrenildi.


- Kahramanmaraş

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç

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