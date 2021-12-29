Son dakika haberleri: İncirli'de metrobüs yangını - Haberler
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Son dakika haberleri: İncirli'de metrobüs yangını

Son dakika haberleri: İncirli'de metrobüs yangını
AA / Semra Orkan - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre İncirli'de seyir halindeki metrobüsün motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

AVCILAR, İSTANBUL (AA) - İncirli'de seyir halindeki metrobüsün motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Avcılar istikametine giden metrobüsün motor bölümünün alev aldığını fark eden şoför, aracı İncirli durağında durdurarak, yolcuları tahliye etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçtaki yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangın nedeniyle metrobüs seferleri, İncirli durağında bir süre kontrollü yapıldı.

Yangından zarar gören metrobüsün olay yerinden kaldırılmasının ardından bölgedeki trafik normale döndü.

Son dakika haberleri: İncirli'de metrobüs yangını

Son dakika haberleri: İncirli'de metrobüs yangını

Son dakika haberleri: İncirli'de metrobüs yangını

Son dakika haberleri: İncirli'de metrobüs yangını

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AA / Semra Orkan - Son Dakika Haberleri

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