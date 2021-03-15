Son dakika haberleri! IMF: Kurumsal pazar gücü son yıllarda arttı
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Son dakika haberleri! IMF: Kurumsal pazar gücü son yıllarda arttı

15.03.2021 17:27 | Son Güncelleme: 15.03.2021 17:40
Son dakika haberleri! IMF: Kurumsal pazar gücü son yıllarda arttı

Son dakika haberleri... Uluslararası Para Fonu (IMF), kurumsal pazar gücünün son yıllarda arttığını belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kaynaklı krizin küçük ve orta ölçekli işletmelerdeki iflas dalgasını tetiklemesi sonucu hakim firmaların gücünün daha da artacağı uyarısında bulundu.

Uluslararası Para Fonu (IMF), kurumsal pazar gücünün son yıllarda arttığını belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kaynaklı krizin küçük ve orta ölçekli işletmelerdeki iflas dalgasını tetiklemesi sonucu hakim firmaların gücünün daha da artacağı uyarısında bulundu.

IMF, "Yükselen Kurumsal Pazar Gücü: Ortaya Çıkan Politika Sorunları" başlıklı araştırma raporunu yayımladı.

Raporda, Kovid-19 salgını kaynaklı küçük ve orta ölçekli işletmelerdeki iflas dalgasının pazar yoğunlaşmasını daha da güçlendireceğine dikkati çekildi.

Gelişmiş ekonomilerde 1980'lerin başından bu yana halka açık şirketler arasında pazar gücünün önemli ölçüde arttığına işaret edilen raporda, pazar gücünün küçük bir şirket grubu arasında yoğunlaştığı ve bunun iş dinamizminde düşüşü beraberinde getirdiği kaydedildi.

Raporda, "Kurumsal pazar gücü, son yıllarda artmış ve salgının tetiklediği iflas dalgasının bir sonucu olarak muhtemelen daha da artacaktır ancak bu artışın nedenleri ve politika sonuçları henüz tam olarak anlaşılmamıştır." denildi.

Bu durumun orta vadeli büyüme, yatırım ve inovasyonu engelleyebileceği belirtilen raporda, bu konunun nasıl çözüleceği ve ele alınacağının tartışıldığı aktarıldı.

Raporda, teknoloji ve ilaç sektörlerinde kurumsal pazar gücündeki artışın daha keskin olduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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