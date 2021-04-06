Son dakika haberleri | IMF 2021 küresel büyüme öngörüsünü yüzde 6.0'ya yükseltti
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Son dakika haberleri | IMF 2021 küresel büyüme öngörüsünü yüzde 6.0'ya yükseltti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberleri | IMF 2021 küresel büyüme öngörüsünü yüzde 6.0'ya yükseltti

Son dakika gelişmesine göre Uluslararası Para Fonu (IMF), 2021 yılına ilişkin küresel büyüme öngörüsünü, önceki yüzde 5.5 düzeyinden, yüzde 6.0'ya yükseltti.

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Uluslararası Para Fonu (IMF), 2021 yılına ilişkin küresel büyüme öngörüsünü, önceki yüzde 5.5 düzeyinden, yüzde 6.0'ya yükseltti. Bununla birlikte, IMF 2022 yılında ise küresel büyümenin yüzde 4.4 düzeyine yavaşlayacağını öngördü.

IMF baş ekonomisti Gita Gopinath, "Ocak tahminimize göre, büyümeyi 2021 için yüzde 6.0'ya ve 2022 için yüzde 4.4'e yükseltiyoruz" dedi. Gopinath, küresel büyüme öngörüsündeki yukarı yönlü revizyonun, ABD'de sağlanan ek mali desteğin yanında, ekonomide toparlanmanın güçlenmesine yol açacağına dikkat çektiği aşılama çabalarına ve ayrıca ekonomik faaliyetin dünyanın pek çok yerinde salgına karşı dayanıklılığının sürmesine dayandırıldığını söyledi.

Gopinath'a göre, "aşıdan kaçan" yeni Covid-19 varyantlarının ortaya çıkması durumunda projeksiyonlar aşağı doğru revize edilebilir; ancak, daha hızlı aşı uygulamasının gelecekteki tahminleri artırabilecek.ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, pandemi sonrası küresel ekonomik iyileşmede ABD'nin rolüne değindiği Şikago Küresel İlişkiler Konseyi'ndeki konuşmasında, ABD'nin toparlanmasının, diğer ülkelerde finansal sistemlerin istikrara ve gelişmelerine bağlı olduğunu söyledi.

Yellen'in bu konuşması,  küresel düzeyde bir "minimum kurumlar vergisi" oranı önerdiği açıklamasının ardından geldi. Yellen, açıklamasında kamunun finansmanına tüm vatandaşların eşit biçimde katılmalarının sağlanması gerektiğini vurguladı. Biden yönetiminin kurumlar vergisi oranını yüzde 21'den yüzde 28'e yükseltmeyi ve yabancı iştiraklerden elde edilen karlara küresel bir asgari vergi koymayı planlıyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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