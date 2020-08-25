Son dakika haberleri: İmalat sanayide kapasite kullanımı 2.6 puan yükseldi
Bir son dakika haberine göre İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), Ağustos'ta aylık bazda 2.6 puan artarak yüzde 73.3 düzeyine yükseldi.
25.08.2020 10:13 | Son Güncelleme: 25.08.2020 10:16
İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), Ağustos'ta aylık bazda 2.6 puan artarak yüzde 73.3 düzeyine yükseldi.
Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA), aynı dönemde 2.3 puan artarak yüzde 73'e çıktı.Bu dönemde, tüketim malları üretiminde kapasite kullanım oranı yüzde 67.7'den 2.2 puan artışla yüzde 69.9 düzeyine, dayanıklı tüketim mallarında 3.5 puan artışla yüzde 71.7'den yüzde 75.2 düzeyine,dayanıksız tüketim mallarında da, 2.0 puan artışla yüzde 66.9 düzeyinden, yüzde 68.9 düzeyine,ara mallarda 1.8 puan artışla yüzde 73.3 düzeyinden yüzde 75.1 düzeyine,yatırım mallarında 0.9 puan artışla yüzde 69.8 düzeyinden, yüzde 70.7 düzeyine yükseldi. (Grafik)
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Kaynak: DHA