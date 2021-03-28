Son dakika haberleri | İlişkisi olduğu kadını tabanca ile öldürüp, tarlaya gömdü(2)
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Son dakika haberleri | İlişkisi olduğu kadını tabanca ile öldürüp, tarlaya gömdü(2)

Demirören Haber Ajansı / Mehmet YİRUN - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | İlişkisi olduğu kadını tabanca ile öldürüp, tarlaya gömdü(2)

Gelen son dakika haberine göre ZANLI TUTUKLANDI, 2 KİŞİ SERBESTMarmara Ereğlisi ilçesinde Yeter Yılmaz'ı tabanca ile vurarak öldürdükten sonra tarlada çukura gömen Kemal K., tutuklandı.

Sevgilisini öldürüp tarlaya gömdü! Pişman olunca cesedi çıkarmak için yardım istediği kepçe operatörünün ihbarıyla yakayı ele verdi
Sevgilisini öldürüp tarlaya gömdü! Pişman olunca cesedi çıkarmak için yardım istediği kepçe operatörünün ihbarıyla yakayı ele verdi
Eski sevgilisi tarafından öldürülen kadının küçük kızı, vahşeti görmemesi için olay yerinden böyle uzaklaştırıldı
Eski sevgilisi tarafından öldürülen kadının küçük kızı, vahşeti görmemesi için olay yerinden böyle uzaklaştırıldı

ZANLI TUTUKLANDI, 2 KİŞİ SERBEST

Marmara Ereğlisi ilçesinde Yeter Yılmaz'ı tabanca ile vurarak öldürdükten sonra tarlada çukura gömen Kemal K., tutuklandı. Kemal K. ile birlikte mahkemeye çıkarılan oğlu Ali K. ile iş makinesi operatörü Ö.Ş. ise serbest bırakıldı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet YİRUN

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