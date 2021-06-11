Son dakika haberleri | İlim Yayma Vakfı'ndan Rektör Savaşan'a ziyaret

Son dakika gündem haberi: İlim Yayma Ödülleri Ödül Komisyonu heyeti, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan'ı ziyaret etti.

İlim Yayma Ödülleri Ödül Komisyonu heyeti, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan'ı ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, SAÜ, 2019 yılında İlim Yayma Ödüllerine en çok başvurunun alındığı ilk 3 üniversite arasında yer aldı.

Vakfın akademik destekleri hakkında bilgi alışverişi yapılan ziyarette, İlim Yayma Ödülleri başvuru sürecinde duyuru ve tanıtım faaliyetlerinde sunulacak destekler üzerine istişare edildi.

Üniversite olarak en üst düzey desteği vereceklerini belirten Savaşan, ödül alan kişileri tebrik etti.

Ziyaret sonunda İlim Yayma Vakfı Akademik Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. İdris Sarısoy, Savaşan'a hediye takdiminde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek