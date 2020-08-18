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Son dakika haberleri! Ilıca İdmanocağı Belediye Spor BAL liginde

Son dakika haberleri: Son yıllarda büyük başarılar kaydederek iddiasını gösteren Aziziye Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Ilıca İdmanocağı Belediye Spor Kulübü Bölgesel Amatör Lige yükseldi.

Son dakika haberleri! Ilıca İdmanocağı Belediye Spor BAL liginde
18.08.2020 12:29 | Son Güncelleme: 18.08.2020 12:36

Son yıllarda büyük başarılar kaydederek iddiasını gösteren Aziziye Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Ilıca İdmanocağı Belediye Spor Kulübü Bölgesel Amatör Lige yükseldi.

Erzurum birinci amatör liginde rakiplerine karşı büyük bir avantaj sağlayan Ilıca İdmanocağı Spor 2020-2021 sezonunda BAL liginde üçüncü lige çıkmak için mücadelesini sürdürecek. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, İdmanocağı Spor'un BAL ligine renk katacağını söyledi. Amaçlarının üst liglere çıkmak olduğunu anlatan Başkan Orhan, "Aziziyelilerin spora olan yoğun ilgisi sayesinde takımımız coşkulu taraftarı ile lige renk katmakla birlikte heyecan katacaktır. En kısa zamanda üçüncü lige çıkacağımıza inanıyorum. Bir üst lige çıkma başarısı gösteren takımımızı, teknik heyet ve yönetim kurulunu bu başarısından dolayı kutluyorum" dedi. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

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