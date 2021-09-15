Erzincan'ın İliç İlçe Kaymakamlığına atanarak göreve başlayan Kaymakam Mehmet Bek'in ilk faaliyeti şehit yakınlarını ziyaret etmek oldu.

20 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazetede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile görev sürelerini tamamlayan, hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamında Sivas Divriği Kaymakamı Mehmet Bek - İliç İlçe Kaymakamlığında görevine başladı. Kaymakam Bek'in göreve başladığında ise ilk uğradığı adres şehit aileleri oldu. İliç'te ikamet eden ve Hakkari Şemdinli'de şehit olan Jandarma Nurettin Kartal'ın ailesiyle bir araya gelen Kaymakam Bek, bir süre sohbet etti. Ziyaretten memnuniyetini dile getiren şehit yakınları yeni kaymakama teşekkürlerini iletti. - ERZİNCAN

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