Son dakika haberleri! İletişim Başkanlığı: 5 ildeki 12 yangına müdahale sürüyor
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Son dakika haberleri! İletişim Başkanlığı: 5 ildeki 12 yangına müdahale sürüyor

Son dakika haberleri! İletişim Başkanlığı: 5 ildeki 12 yangına müdahale sürüyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... İLETİŞİM Başkanlığı, farklı illerde çıkan 208 orman yangınından 196'sının kontrol altına alındığını, 5 ildeki 12 yangına müdahalenin sürdüğünü açıkladı.

İLETİŞİM Başkanlığı, farklı illerde çıkan 208 orman yangınından 196'sının kontrol altına alındığını, 5 ildeki 12 yangına müdahalenin sürdüğünü açıkladı.

İletişim Başkanlığı'nın Twitter'daki hesabından, saat 09.45 itibarıyla orman yangınlarına ilişkin son durum paylaşıldı. Açıklamada, "Devletimiz ormanlarımız için seferber. 28 Temmuz-06 Ağustos 2021 tarihleri arasında, ülkemizde meydana gelen 208 adet orman yangınının 196'sı devletimizin tüm imkanları seferber edilerek kontrol altına alınmıştır" denildi.Paylaşılan görselde ise 5 ildeki 12 yangına müdahalenin sürdüğü bilgisi yer aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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