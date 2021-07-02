Son dakika haberleri | İletişim Başkanı Altun'un "Şehit Diplomatlar" sergisinde yaptığı konuşma 50 yerel kanalda yayınlanacak
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Son dakika haberleri | İletişim Başkanı Altun'un "Şehit Diplomatlar" sergisinde yaptığı konuşma 50 yerel kanalda yayınlanacak

Son dakika haberleri | İletişim Başkanı Altun'un 'Şehit Diplomatlar' sergisinde yaptığı konuşma 50 yerel kanalda yayınlanacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberi: Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD), Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un "Şehit Diplomatlar" sergisinde yaptığı konuşma nedeniyle YouTube tarafından uygulanan sansürü kınayarak, 50 yerel kanalda söz konusu konuşmanın yayınlanacağını açıkladı.

Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD), Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un "Şehit Diplomatlar" sergisinde yaptığı konuşma nedeniyle YouTube tarafından uygulanan sansürü kınayarak, 50 yerel kanalda söz konusu konuşmanın yayınlanacağını açıkladı.

AYD Başkanı Sinan Burhan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un "Şehit Diplomatlar" sergisinde yaptığı konuşma nedeni ile YouTube tarafından sansür uygulanmasına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Burhan, sosyal medyanın artık bir milli güvenlik sorunu haline geldiğini dile getirerek, "Anadolu Yayıncılar Derneği olarak bu konuda mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Ermeni terör örgütlerinin şehit ettiği diplomatları anan İletişim Başkanı Sayın Altun'un konuşmalarının sansürlenmesi asla kabul edilemez. Biz 50 Anadolu medyası olarak bu açıklamaları yayınlayacağız. Terörün dili, dini, ırkı yoktur. Kınıyoruz. Her alanda olduğu gibi medya ve iletişim alanında da yerli ve milli platformlara ihtiyacımız vardır" açıklamasında bulundu.

Burhan, Fahrettin Altun'un konuşmalarını yayınlayacak 50 kanalın adını da açıkladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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