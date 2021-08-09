ANKARA İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN: TEBRİKLER BİZİM ÇOCUKLAR
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ANKARA İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN: TEBRİKLER BİZİM ÇOCUKLAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 2020 Tokyo Olimpiyatlarında Şampiyonluk kazanan Türk sporcular için "Tebrikler bizim çocuklar" dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 2020 Tokyo Olimpiyatlarında Şampiyonluk kazanan Türk sporcular için "Tebrikler bizim çocuklar" dedi.

İletişim Başkanı Altun, 2020 Tokyo Olimpiyatlarında şampiyonluk kazanan Türk sporcular için İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan videoyu paylaştı. Altun, Twitter hesabından paylaştığı videoya "Tokyo 2020'de kazandığımız 13 madalya ile olimpiyat tarihimizdeki en fazla madalya sayısına ulaştık. O formaya sinen yılların emeğiyle, O ay yıldız göndere çekilince, O marş okunurken dolan gözlerle, Biliriz ki bu gurur hepimizin! Tebrikler bizim çocuklar!" notunu ekledi.

ANKARA İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN: TEBRİKLER BİZİM ÇOCUKLAR
ANKARA İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN: TEBRİKLER BİZİM ÇOCUKLAR
ANKARA İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN: TEBRİKLER BİZİM ÇOCUKLAR
ANKARA İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN: TEBRİKLER BİZİM ÇOCUKLAR
ANKARA İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN: TEBRİKLER BİZİM ÇOCUKLAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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