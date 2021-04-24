Son dakika haberleri | İletişim Başkanı Altun'dan HDP'ye tepki: Sizin tarihiniz, terör örgütünün tarihi (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | İletişim Başkanı Altun'dan HDP'ye tepki: Sizin tarihiniz, terör örgütünün tarihi (2)

Son dakika haberleri | İletişim Başkanı Altun'dan HDP'ye tepki: Sizin tarihiniz, terör örgütünün tarihi (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberleri... 'İTTİFAK İÇİNDE OLDUĞUNUZ PARTİLER NE YAPACAK?

'İTTİFAK İÇİNDE OLDUĞUNUZ PARTİLER NE YAPACAK?'

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı ikinci paylaşımda, "Milletçe merak içindeyiz; ittifak içinde olduğunuz siyasi partiler sözde Ermeni soykırımı iftiranız sonrasında ne yapacaklar? Sizinle gizli saklı ilişkilerini devam mı ettirecekler, yoksa sizi telin edip, yollarını ayıracaklar mı? Göreceğiz" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HDP'nin 'Ermeni soykırımı utancıyla yüzleşin' paylaşımına Fahrettin Altun'dan sert tepki
HDP'nin "Ermeni soykırımı utancıyla yüzleşin" paylaşımına Fahrettin Altun'dan sert tepki
TBMM Başkanı Şentop: '1915 olaylarının soykırım olarak tanımlanabilmesi için hukukta öngörülen şartların hiçbiri mevcut değildir.'
TBMM Başkanı Şentop: "1915 olaylarının soykırım olarak tanımlanabilmesi için hukukta öngörülen şartların hiçbiri mevcut değildir."
Twitter'a uygulanan reklam yasağı bugün Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kaldırıldı
Twitter'a uygulanan reklam yasağı bugün Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kaldırıldı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vedat Bilgin Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Gündeş Şeyma Subaşı Burcu Biricik Seren Serengil
Spor Cenk Tosun Yılmaz Vural Aykut Kocaman Fırat Aydınus Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | İletişim Başkanı Altun'dan HDP'ye tepki: Sizin tarihiniz, terör örgütünün tarihi (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.4.2021 15:13:45. #1.14#

title