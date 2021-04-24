Son dakika haberleri | İletişim Başkanı Altun'dan HDP'ye tepki: Sizin tarihiniz, terör örgütünün tarihi (2)

Son dakika haberleri... 'İTTİFAK İÇİNDE OLDUĞUNUZ PARTİLER NE YAPACAK?

'İTTİFAK İÇİNDE OLDUĞUNUZ PARTİLER NE YAPACAK?'

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı ikinci paylaşımda, "Milletçe merak içindeyiz; ittifak içinde olduğunuz siyasi partiler sözde Ermeni soykırımı iftiranız sonrasında ne yapacaklar? Sizinle gizli saklı ilişkilerini devam mı ettirecekler, yoksa sizi telin edip, yollarını ayıracaklar mı? Göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı