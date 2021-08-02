Son dakika haberleri | İletişim Başkanı Altun: Bu ateşi birlikte söndüreceğiz
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Son dakika haberleri | İletişim Başkanı Altun: Bu ateşi birlikte söndüreceğiz

Son dakika haberleri | İletişim Başkanı Altun: Bu ateşi birlikte söndüreceğiz
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika politika haberi: İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, orman yangınlarına ilişkin, "İçimizi yakan bu ateşi birlikte söndüreceğiz" dedi.

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, orman yangınlarına ilişkin, "İçimizi yakan bu ateşi birlikte söndüreceğiz" dedi. 

İletişim Başkanı Altun, Twitter'daki hesabından, orman yangınlarına müdahale ile ilgili görüntü paylaştı. Altun, mesajında "İçimizi yakan bu ateşi birlikte söndüreceğiz. Evlerimizi birlikte inşa edeceğiz. Yaralarımızı en kısa sürede birlikte saracağız! Birlikte ve birlikle!" dedi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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