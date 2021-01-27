Son dakika haberleri: İleri alerji tanısı bulunanlar hastanelerde Kovid-19 aşısı olacak
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Son dakika haberleri: İleri alerji tanısı bulunanlar hastanelerde Kovid-19 aşısı olacak

27.01.2021 11:01 | Son Güncelleme: 27.01.2021 11:06
Son dakika haberleri: İleri alerji tanısı bulunanlar hastanelerde Kovid-19 aşısı olacak

Son dakika haberlerine göre Türkiye'de hayata geçirilen toplumsal yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bağışıklama programında vatandaşların aşılanması sürecinde, ileri alerji tanısı bulunanların, aile hekimlerine durumu bildirmeleri ve aşılarını tam teşekküllü hastanelerde yaptırması gerekiyor.

Türkiye'de hayata geçirilen toplumsal yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bağışıklama programında vatandaşların aşılanması sürecinde, ileri alerji tanısı bulunanların, aile hekimlerine durumu bildirmeleri ve aşılarını tam teşekküllü hastanelerde yaptırması gerekiyor.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada salgının ağır şekilde seyrettiğini belirterek, mücadelede en önemli ayağın aşılama süreci olduğunu söyledi.

Türkiye'de de toplumsal bağışıklık çalışmalarının, 13 Ocak'ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşılanmasının ardından 14 Ocak'ta sağlık çalışanları ile başladığını anımsatan Turan, bu süreçte çok sayıda sağlık çalışanının aşılandığını ifade etti.

Turan, sağlık çalışanlarının ardından, huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlarla onların bakımından sorumlu kişilerin yanı sıra 90 yaş üzeri vatandaşlar için de aşılama yapıldığını ve bunun 85 yaş üzerindeki vatandaşların evlerinde aşılanmasıyla sürdüğünü hatırlattı.

Vatandaşların MHRS üzerinden randevu alarak aşılarını olabileceklerini dile getiren Turan, "Bu şekilde randevu günü, saati ve yerini belirleyebilecekler. Bu noktada kamu, özel hastaneler, özellikle Ana Çocuk Sağlığı Merkezleri, Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) büyük görev üstelenecek." dedi.

"Alerji önemli bir konu"

Prof. Dr. Turan, ASM'lerdeki aile hekimlerinin aşılamada büyük rol oynayacağını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Aile hekimlerinin gözetiminde vatandaşlarımız aşılanabilecek. Randevusunu alan vatandaşımız, bu saate yakın bir zamanda ASM'de olacak. Alanda çok büyük kalabalık oluşturmamak için randevu saatine mutlaka uygun zamanda gidilmeli. Saatinde gelen vatandaşımız, hekimiyle görüşecek ve hekim arkadaşımız kişinin bir alerjisi olup olmadığını sorgulayacak. Özellikle alerji önemli bir konu. Tanı konmuş bir alerjinin varlığı halinde, bu kişilerin hastane ortamında aşılanması önerisinde bulunulacak. Alerji öyküsü olup da alerjisi hafif şekilde tanımlananlar ise aşı sonrası aile hekiminin gözetiminde 30 dakika bekleyecek. Alerji hikayesi yoksa kişilerin aşıları Aile Sağlığı Merkezlerinde aile hekimlerinin gözetiminde yapılacak ve 15 dakikalık bir istirahatten sonra evlerine gidebilecekler."

"Son 6 ay içinde Kovid-19 geçirenlerin aşılanmasına gerek yok"

Kovid-19 geçirmiş kişilerin aşılanma sürecine ilişkin de bilgi veren Turan, "Son altı ay içinde Kovid testi pozitif çıkan ve hastalık geçirmiş olanların, antikor düzeyleri oluşmaya başlar. Bu bazılarında düşük, bazılarında büyük değerlerde olabilir. Sadece antikor oluşması değil, vücudun hafıza hücrelerinin de bu hastalığa karşı bir takım koruyuculuk yeteneği olduğu için bu kişilerin altı ay içinde aşılanmasına gerek yoktur. Altı aylık süre dolduktan sonra aşılanabilirler." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan

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