Son dakika haberleri! İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı'nın, koronavirüs testi pozitif çıktı

Gelen son dakika haberine göre MERSİN'de İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı'nın, koronavirüs testi pozitif çıktı.

MERSİN'de İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı'nın, koronavirüs testi pozitif çıktı.

Konuyla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İl Sağlık Müdürü Dr. Sinan Bahçacı'nın 12 Ocak 2021 tarihinde verdiği numune sonucu pozitif çıkmıştır. Bahçacı'ya rutin tedavi protokolü uygulanmakta olup tedavi süreci devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı