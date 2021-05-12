Son dakika haberleri: İl Sağlık Müdürü Öğütlü'den hastane personeline Hemşireler Günü ve Ramazan Bayramı ziyareti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: İl Sağlık Müdürü Öğütlü'den hastane personeline Hemşireler Günü ve Ramazan Bayramı ziyareti

Son dakika haberleri: İl Sağlık Müdürü Öğütlü'den hastane personeline Hemşireler Günü ve Ramazan Bayramı ziyareti
Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Sakarya İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) personelini ziyaret ederek, Hemşireler Günü ve Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Sakarya İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) personelini ziyaret ederek, Hemşireler Günü ve Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Öğütlü, 12 Mayıs Hemşireler Günü ile Ramazan Bayramı dolayısıyla SEAH'ta görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Salgın sürecinde sağlık çalışanlarının fedakarca görev yaptığını vurgulayan Öğütlü, şunları kaydetti:

"İnsan hayatını her şeyin üstünde tutarak bu kutsal görevi yerine getiren, canla başla çalışan tüm personelimize teşekkür ederken, sağlık ailemizin vazgeçilmezi hemşirelerimizin Hemşireler Günü ve haftasını kutlarım. Sağlık çalışanları ve yöneticileri olarak istiyoruz ki çifte bayram yaşayalım, vaka sayılarını en dibe çekelim. Salgın süreci boyunca herkes bir şekilde hayatından fedakarlık yaptı. Bu fedakarlıkların boşa gitmemesi ve hayatımızın normalleşmesi için kontrolü elden bırakmadan maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edelim. Rehavete kapılmadan, salgınla mücadele bilincinde olalım. Bu vesileyle bayramda da dikkatli olalım. Birbirimize doyasıya sarılacağımız bayramlara ulaşmak dileğiyle Ramazan Bayramı'nız kutlu olsun."

Hastanede görev yapan hemşireler ve sağlık çalışanları da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı

Erdoğan: Bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz
Erdoğan: Bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz
Sağlık Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı'nda beslenme önerileri
Sağlık Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı'nda beslenme önerileri
'Muştayı yanlış kişiye vurdum, pişmanım' diyen şahıs serbest kaldı
"Muştayı yanlış kişiye vurdum, pişmanım" diyen şahıs serbest kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ruhsar Pekcan Mustafa Destici Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Pınar Altuğ Aleyna Tilki Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Gökhan Töre Fatih Terim Ali Tandoğan Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: İl Sağlık Müdürü Öğütlü'den hastane personeline Hemşireler Günü ve Ramazan Bayramı ziyareti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 15:45:08. #1.14#

title