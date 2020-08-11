Son dakika haberleri: İl Sağlık Müdürü Benli, HES uygulamasını vatandaşlara hem anlattı hem gösterdi Son dakika güncel haberi... Covid-19 tedbirleri çerçevesinde İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik ile birlikte denetime çıkan İl Sağlık Müdürü Doç.Dr. Ali Ramazan Benli, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasını vatandaşların cep telefonlarına indirerek nasıl kullanılacağını uygulamalı olarak gösterdi.

Covid-19 tedbirleri çerçevesinde İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik ile birlikte denetime çıkan İl Sağlık Müdürü Doç.Dr. Ali Ramazan Benli, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasını vatandaşların cep telefonlarına indirerek nasıl kullanılacağını uygulamalı olarak gösterdi.

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda tüm il ve ilçelerde yapılan COVID-19 tedbirlerine yönelik denetimlerin 2.si gerçekleştirildi.

Bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen denetimler, İl Sağlık Müdürümüz Doç. Dr. Ali Ramazan Benli ve İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik tarafından yapıldı.

Denetimlerde, İl Sağlık Müdürü Benli ve Jandarma Komutanı Çelik, maske kullanımı, mesafe ve temizliğin önemini vurgulayarak işletmelerin aldıkları önlemleri yerinde incelediler.

İl Sağlık Müdürü Benli, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, vatandaşların koronavirüs hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadıklarını güvenli şekilde paylaşmasına yardımcı olan ve yeni düzenleme ile birlikte düğünlerde mecburi tutulan "Hayat Eve Sığar" (HES) mobil uygulamasını da vatandaşlara anlattı.

Covid-19 denetiminde vatandaşlarla tek tek ilgilenen ve korunma tedbirleri ile ilgili olarak bilgiler veren İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Benli, bir çok vatandaşa HES uygulamasının nasıl yükleneceğini ve nasıl kullanılacağını uygulamalı olarak gösterdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA