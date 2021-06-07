Son dakika haberleri! İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden 'Sakarya'da İz Bırakalar' belgeseli
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Son dakika haberleri! İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden 'Sakarya'da İz Bırakalar' belgeseli

İhlas Haber Ajansı / Burak Can Tokyürek - Haberler | Kültür Sanat

Son dakika kültür sanat haberi... İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden 'Sakarya'da İz Bırakalar' belgeseli Kısa yaşam öyküleri ile uzun hayatlara örnek olacak anılar Geçmiş ile gelecek arasında köprü kurmayı hedefleyerek anlamlı bir projeye imza attılar Şehrin gelişmesine katkı sunan kişilerin yaşam öykülerinin...

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden 'Sakarya'da İz Bırakalar' belgeseli

Kısa yaşam öyküleri ile uzun hayatlara örnek olacak anılar

Geçmiş ile gelecek arasında köprü kurmayı hedefleyerek anlamlı bir projeye imza attılar

SAKARYA - Şehrin gelişmesine katkı sunan kişilerin yaşam öykülerinin anlatılmaya çalışıldığı 'Sakarya'da İz Bırakanlar' belgeseli hazırlandı. İlk bölümleri Taraklı ilçesinde çekilen belgeselde, geçmiş ile gelecek arasında bir köprü kurulması hedeflenirken, uzun hayatlara örnek olacak kısa yaşam öyküleri yer aldı.

Sakarya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü anlamlı bir projeye imza attı. Şehrin gelişmesine katkı sunan kişilerin yaşam öykülerinin anlatılmaya çalışıldığı 'Sakarya'da İz Bırakanlar' belgeselinin ilk dört bölümü Taraklı ilçesinde çekildi. Geçmiş ile gelecek arasında köprü kurulması hedeflenen projede, uzun hayatlara örnek olacak kısa yaşam öyküleri aktarıldı. Yaşam öyküleri anlatılmaya çalışılan insanların anıları; akraba, dost ve arkadaşlarından derlenerek video haline getirildi. Video kayıtları altına alınan öyküler, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün Youtube hesabından yayınlandı.

Çalışma ile alakalı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Belgesel de şehrimizin gelişmesine, nefes almasına katkı sunan değerli şahsiyetlerin yaşam öyküleri anlatılmaya çalışıldı. Belgeselin ilk dört bölümü için ilimizin tarih kokan tabiri caizse ilimizin dede ilçesi Taraklı tercih edilmiştir. Mazisi ve yaşanmışlıkları oldukça dolu olan Taraklı, ilimize en uzak olan bir ilçe olsa da dallarıyla budaklarıyla hep ilde varlığını hissettirmiştir. İşte bu kadar güzel olan ilçenin, değerli şahsiyetlerini geleceğin mimarı olan gençlere tanıtmak Müdürlüğümüz olarak tek gayemizdir. Edebiyatta bildiğimiz ilklerin sadece edebiyata özgü olmadığını öğreten ilçemizdir. Taraklı'da ilk kez enginar tarımını yapan ayrıca ilk tavuk çiftliğini de kuran Keskin Dedeoğlu'nu, Taraklı'nın ilk akaryakıt istasyonunu ve otelini açan ve daha pek çok işletmesi ile öncü olan Selahattin Kozcağız'ı, ilk pastaneyi açan şekerleme ve köpük helva imalatında öncü olan Yusuf İzzettin Kömürcü'yü, hayırseverliği ile gönüllerde taht kuran, sineleri ferahlatan Mustafa Gürkan gibi özel şahsiyetlerin başta değerli hemşerilerimiz, geleceğin mimarı gençlerimize ve daha geniş alanda da kıymetli yurttaşlarımıza tanıtmak için "Sakarya'da İz Bırakanlar" adlı çalışmamız gerçekleştirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında ise, "Böylece tarihini unutmayarak geçmiş ile gelecek arasında bir köprü kurmaya vesile olmayı vazife bildik. Kısa yaşam öyküleriyle uzun hayatlara örnek olacak anıları dinledik. Kısa yaşam öyküleriyle anlatılmaya çalışılan bu değerli insanlara ait anılar; akraba, dost ve arkadaşlarından derlenmiştir. Ayrıca bu özel insanlara ait ulaşılabilen fotoğraflarıyla da çalışmalarımız renklendirilmeye çalışılarak anlatılanların zihinlerde somutlaştırılması sağlanmıştır. Çalışmamız Müdürlüğümüze ait youtube kanalında yer almaktadır. Çalışmalarımız şehrimizin güzide ilçelerinde yaşayan iz bırakarak rehber olan değerli büyüklerimizi anlatacağımız video kayıtlarımızla devam edecektir" denildi.

Son dakika haberleri! İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden 'Sakarya'da İz Bırakalar' belgeseli
Son dakika haberleri! İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden 'Sakarya'da İz Bırakalar' belgeseli
Son dakika haberleri! İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden 'Sakarya'da İz Bırakalar' belgeseli
Son dakika haberleri! İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden 'Sakarya'da İz Bırakalar' belgeseli

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Burak Can Tokyürek

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Son dakika haberleri! İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden 'Sakarya'da İz Bırakalar' belgeseli - Haberler
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