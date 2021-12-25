Son dakika haberleri | İkna yoluyla teslim olan terörist, ailesiyle buluşturuldu

GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu 6 yıl sonra Habur Sınır Kapısı'nda teslim olan terör örgütü PKK mensubu F.Ş., Gaziantep'te ailesiyle buluşturuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, çocukları terör örgütü tarafından kandırılarak kaçırılan aileler ile görüşmeler yapılıyor. Bu görüşmelerde aileleri ile irtibat kuran, terör örgütü tarafından kaçırılan çocukların ikna edilerek teslim olmaları sağlanıyor. Son olarak ekipler, 6 yıl önce terör örgütüne katılan F.Ş.'nin teslim olması için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 yıl süren çalışmalarda güvenlik güçleri ve ailesinin ikna ettiği F.Ş., terör örgütü kampından kaçarak, Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu. Burada işlemlerinin ardından Gaziantep'e getirilen F.Ş., Emniyet Müdürlüğü'nde annesi Hülya ve yürüme engelli babası Salih Ş. ile buluşturuldu.

Emniyette ifadesi alınan F.Ş.'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.