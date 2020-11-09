Son dakika haberleri... İkna edilen terörist Diyarbakır'da ailesine kavuştu
09.11.2020 18:39 | Son Güncelleme: 09.11.2020 18:44
Son dakika haber... -Teslim olan teröristin ailesiyle buluşması İkna edilen terörist Diyarbakır'da ailesine kavuştuGüvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu PKK/KCK'lı terörist teslim oldu.
-Teslim olan teröristin ailesiyle buluşması İkna edilen terörist Diyarbakır'da ailesine kavuştu
Güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu PKK/KCK'lı terörist teslim oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı