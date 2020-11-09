Son dakika haberleri... İkna edilen terörist Diyarbakır'da ailesine kavuştu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri... İkna edilen terörist Diyarbakır'da ailesine kavuştu

09.11.2020 18:39 | Son Güncelleme: 09.11.2020 18:44

Son dakika haber... -Teslim olan teröristin ailesiyle buluşması İkna edilen terörist Diyarbakır'da ailesine kavuştuGüvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu PKK/KCK'lı terörist teslim oldu.

-Teslim olan teröristin ailesiyle buluşması İkna edilen terörist Diyarbakır'da ailesine kavuştu

Güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu PKK/KCK'lı terörist teslim oldu.

Son dakika haberleri... İkna edilen terörist Diyarbakır'da ailesine kavuştu
Son dakika haberleri... İkna edilen terörist Diyarbakır'da ailesine kavuştu
Son dakika haberleri... İkna edilen terörist Diyarbakır'da ailesine kavuştu
Son dakika haberleri... İkna edilen terörist Diyarbakır'da ailesine kavuştu

Kaynak: Anadolu Ajansı

İlgili Haberler

İçişleri Bakanlığı: 'Gri kategoride yer alan 1 terörist, ikna yoluyla teslim oldu'
İçişleri Bakanlığı: "Gri kategoride yer alan 1 terörist, ikna yoluyla teslim oldu"
İkna yoluyla 1 terörist daha teslim oldu
İkna yoluyla 1 terörist daha teslim oldu
Son dakika haberleri: Bakan Kurum'dan 'riskli' raporu verildiği iddia edilen binalarla ilgili açıklama
Son dakika haberleri: Bakan Kurum'dan 'riskli' raporu verildiği iddia edilen binalarla ilgili açıklama
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Fuat Oktay Donald Trump Devlet Bahçeli Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Uğur Mumcu Özge Özder Yıldız Tilbe
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Caner Erkin Mehmet Topal Sergen Yalçın
Daha Fazla Kasım İstifa Instagram Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... İkna edilen terörist Diyarbakır'da ailesine kavuştu - Diyarbakır
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.11.2020 18:44:05. #1.14#
title