Son dakika haberleri | İkna edilen PYD/YPG'li örgüt mensubu teslim oldu
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Son dakika haberleri | İkna edilen PYD/YPG'li örgüt mensubu teslim oldu

Bir son dakika haberine göre PKK/KCK terör örgütünün Suriye yapılanması olan PYD/YPG adına Ayn el-Arab bölgesinde silahlı olarak faaliyet yürüten B.K. isimli örgüt mensubu, yapılan ikna çalışması sonucu güvenlik güçlerine teslim oldu.

Son dakika haberleri | İkna edilen PYD/YPG'li örgüt mensubu teslim oldu
11.08.2020 09:02 | Son Güncelleme: 11.08.2020 09:31

PKK/KCK terör örgütünün Suriye yapılanması olan PYD/YPG adına Ayn el-Arab bölgesinde silahlı olarak faaliyet yürüten B.K. isimli örgüt mensubu, yapılan ikna çalışması sonucu güvenlik güçlerine teslim oldu.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, PKK/KCK silahlı terör örgütünün kırsal alanında faaliyet yürüten örgüt mensuplarına yönelik yapılan geri getirme/ikna çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Açıklamada, "Müdürlüğümüz Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimiz ile Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüyle birlikte yaptıkları çalışmada; PKK/KCK terör örgütünün Suriye yapılanması olan PYD/YPG adına Kobani bölgesinde silahlı olarak faaliyet yürüten B.K. isimli örgüt mensubuyla irtibat kurulmuş, yapılan ikna çalışması sonucu teslim olmaya ikna edilmesiyle Şırnak'ın Cizre ilçesinde görevlilerimize teslim olmuştur. 2014 yılında katılım yapan B.K. isimli örgüt mensubu, hakkında hazırlanan tahkikat evrakıyla birlikte çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.

(İHA)

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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