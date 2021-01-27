Son dakika haberleri! İklim değişikliğine bağlı hastalıklar nedeniyle ölüm oranları artabilir

Son dakika haberler... Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Didem Evci Kiraz, iklim değişikliğinin neden olduğu yetersiz beslenme, sıtma, ishal ve sıcak stresi sonucu ölüm oranlarının gelecek yıllarda artabileceği uyarısında bulundu.

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Didem Evci Kiraz, iklim değişikliğinin neden olduğu yetersiz beslenme, sıtma, ishal ve sıcak stresi sonucu ölüm oranlarının gelecek yıllarda artabileceği uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Kiraz, Temiz Enerji Vakfı (TEMEV) ve Küresel Denge Derneği iş birliğinde çevrim içi düzenlenen Yerelden Ulusala İklim Ağı Trakya Eğitim Toplantısı'nda "İklim değişikliği ve halk sağlığı" konulu sunum yaptı.

Sunumunda, küresel ısınmanın iklim değişikliğine neden olduğunu belirten Kiraz, tüm dünyanın iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı risk altında bulunduğunu ifade etti.

Kiraz, iklim değişikliğinin halk sağlığını tehdit ettiğini vurgulayarak, "İklim değişikliğinin neden olduğu yetersiz beslenme, sıtma, ishal ve sıcak stresi sonucu 2030-2050 yılları arasında her yıl 250 bin artan ölüm bekleniyor. Yetersiz beslenme şimdilerde bile tehdit ediyor. Isı artışıyla birlikte ısı ve nem dengesindeki değişimlerin beraberinde getireceği sıtma ve sıcak stresi de ölüm nedenleri arasında." diye konuştu.

Bebeklerde ve yaşlılarda suyun eksik kullanımı nedeniyle vücudun yerine koyamayacağı su kayıplarının tehlike yarattığını anlatan Kiraz, beraberinde tuz kayıplarıyla birlikte vücutta bir metabolik sendromun ortaya çıkabileceğine dikkati çekti.

Kiraz, kuraklık ve su kıtlığının pek çok hastalığın ortaya çıkmasına neden olabileceğini dile getirdi.

Kirli suyun getirdiği bulaşıcı hastalıkların yanı sıra suyun olmamasından kaynaklı bulaşıcı hastalıkların da ortaya çıkabileceğine işaret eden Kiraz, şunları kaydetti:

"Su kıtlığı, küçük su kaynakları, göller ve nehirlerde kirlenmeye neden oluyor. Tarım alanlarında tuzlanma, temiz su kaynaklarının azalması, besinlerde azalma ve yetersiz beslenme gibi sorunlara yol açıyor. Altyapı sorunları ve buna bağlı olarak ishal ve diğer bulaşıcı hastalıklar, susuzlukla beraber ortaya çıkan çölleşmeyle kum fırtınalarının neden olabileceği solunum yolu hastalıklarını buna ekleyebiliriz. Tüm bu nedenlerle sağlık hizmeti sunumunda yaşanan sorunlar salgınlar ve ölüm oranlarının artmasına neden olabilir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar