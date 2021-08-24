Son dakika haberleri... İkitelli'de işyerinde çökmeden hemen sonra yaşanan panik kamerada
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Son dakika haberleri... İkitelli'de işyerinde çökmeden hemen sonra yaşanan panik kamerada

Son dakika haberleri... İkitelli'de işyerinde çökmeden hemen sonra yaşanan panik kamerada
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre BAŞAKŞEHİR Masko Mobilyacılar Sitesi'ndeki işyerinde çökme oldu.

BAŞAKŞEHİR Masko Mobilyacılar Sitesi'ndeki işyerinde çökme oldu. Çökmeden hemen sonra yaşanan panik ve bir kadın fenalık geçirdiği anlar kameralara yansıdı.

Başakşehir, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi MASKO Mobilyacılar Sitesi'nde tek katlı bir mobilya atölyesinin çatısı saat 15.15'te çöktü. Olay yerine ivedilikle AFAD, İtfaiye, güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk bilgilere göre olayda yaralı ve can kaybı olmadı. Ekiplerin çalışmaları devam ederken, çökmenin hemen ardından yaşanan panik kameralara yansıdı. Görüntülerde bir kadının içeride yakının kaldığını düşünerek fenalaştığı anlar da yer aldı.


Son dakika haberleri... İkitelli'de işyerinde çökmeden hemen sonra yaşanan panik kamerada
Son dakika haberleri... İkitelli'de işyerinde çökmeden hemen sonra yaşanan panik kamerada
Son dakika haberleri... İkitelli'de işyerinde çökmeden hemen sonra yaşanan panik kamerada
Son dakika haberleri... İkitelli'de işyerinde çökmeden hemen sonra yaşanan panik kamerada
Son dakika haberleri... İkitelli'de işyerinde çökmeden hemen sonra yaşanan panik kamerada
Son dakika haberleri... İkitelli'de işyerinde çökmeden hemen sonra yaşanan panik kamerada
Son dakika haberleri... İkitelli'de işyerinde çökmeden hemen sonra yaşanan panik kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İKİTELLİ'DE İŞYERİNDE ÇÖKMEDEN HEMEN SONRA YAŞANAN PANİK KAMERADA
İKİTELLİ'DE İŞYERİNDE ÇÖKMEDEN HEMEN SONRA YAŞANAN PANİK KAMERADA
Başakşehir'de iş yeri çöktü
Başakşehir'de iş yeri çöktü
Son dakika! İkitelli'de iş yeri çöktü, can kaybı ve yaralı yok
Son dakika! İkitelli'de iş yeri çöktü, can kaybı ve yaralı yok
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