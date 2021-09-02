Son dakika haberleri... İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'ndeki yangında ağır yaralanan kişi kurtarılamadı
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Son dakika haberleri... İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'ndeki yangında ağır yaralanan kişi kurtarılamadı

Son dakika haberleri... İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'ndeki yangında ağır yaralanan kişi kurtarılamadı
Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Başakşehir'deki İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde önceki akşam çıkan yangında ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.

Başakşehir'deki İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde önceki akşam çıkan yangında ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.

Ziya Gökalp Mahallesi'nde bulunan Çevre Sanayi Sitesi 11. Blok'ta başlayan ve büyüyerek 10. Blok'a da sıçrayan yangınla ilgili olay yeri incelemesi sürüyor.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemlerini sürdürürken yanan bazı iş yerlerinin sahipleri ve çalışanlar, olay yerindeki incelemeleri takip ediyor.

"Komşumuzun alev topu şeklinde sağa sola koşuştuğunu gördüm"

Yangın sırasında ağır yaralanarak Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Siracettin Yılmaz'ın, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Sanayi sitesi çalışanlarından görgü tanığı Şahin Debkici, çalışırken dükkanın içerisinden dışarıda büyük bir alev gördüğünü söyledi.

Debkici, olay sonrası dışarı çıktığını belirterek, "Komşumuzun (Siracettin Yılmaz) alev topu şeklinde sağa sola koşuştuğunu gördüm. Arkasından biri hortumla su tutuyordu. 'Su tutma, su tutma' diye haykırdım. Ben bağırınca yukarıdakiler duymuş. Ben içeriden koştum örtüyü aldım, arkadaşa sarıldım. Benim dükkanın önünde, arabanın arka kısmında söndürdük." diye konuştu.

Yangına müdahale etmeye çalıştığını dile getiren Debkici, "Komşunun arabasına doğru alev gidiyordu, söndürmek için müdahale ettim." dedi.

Yangın anı kameralara yansıdı

Bu arada yangının ilk çıkış anına ilişkin görüntüler, vatandaşlarca cep telefonu ile kaydedildi.

Kameralara yansıyan görüntülerde alevlerin çıktığı dükkana ekiplerin müdahalesi ve vatandaşların itfaiye ekiplerine seslenişi yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş

İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
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