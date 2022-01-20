Son dakika haberleri | İkinci dalga uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama - Haberler
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Son dakika haberleri | İkinci dalga uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Son dakika haberleri | İkinci dalga uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
AA / Bayram Uygun - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Polisin Akşehir'de düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

AKŞEHİR, KONYA (AA) - Polisin Akşehir'de düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Akşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin geçtiğimiz hafta ortaklaşa düzenlediği uyuşturucu operasyonunun sonrası araştırmalarını genişleten polis ekipleri Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığının kararı ile şafak vakti ikinci dalga operasyonu başlattı.

Yapılan operasyonda gözaltına alınan, N.K, İ.S, E.K, U.K, ve M.G'nin haklarında yapılan işlemler sonrasında serbest bırakılırken, uyuşturucu sattığı tespit edilen zanlılardan E. G, İ.G ve G.B. gözaltına alındı.

Yapılan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen E.G, İ.G ve G.B, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AA / Bayram Uygun - Son Dakika Haberleri

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