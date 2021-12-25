Son dakika haberleri... İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün vefatının 48. yılı

EDİRNE (AA) - CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün vefatının 48. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Pekcanlı, mesajında, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, Edirne Milletvekili İsmet İnönü'yü vefatının 48. yıl dönümünde rahmet, şükran ve minnetle andığını belirtti.

İsmet İnönü'nün adını, tarihin zafer kazanan komutanları arasında gururla yazdırdığını aktaran Pekcanlı, şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanımız İsmet İnönü bizlere bugünkü mücadelemizde düşünceleri ve ilkeli çalışmalarıyla güç vermiştir, güç vermeye devam etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsız bir devlet olarak dünyada yerini almasını sağlayan Lozan Antlaşması'nın kahramanı, hayatını bağımsızlık mücadelesine adamış büyük devlet adamı İsmet İnönü'yü aramızdan ayrılışının 48. yılında sevgi, saygı,şükran ve rahmetle anıyorum."

AA / Cihan Demirci - Son Dakika Haberleri

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