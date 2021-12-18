Son dakika haberleri | İki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

ÖZALP, VAN (AA) - Van'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Van- Özalp kara yolunun Anzaf Kalesi yakınlarında sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 21 FZ 107 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 65 NP 133 plakalı araç çarpıştı.

Olay yerine jandarma, AFAD, UMKE, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan 4 kişi ise kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kazanın meydana geldiği noktada yol bir süre trafiğe kapatıldı.