Son dakika haberleri! İki katlı evde yükselen alevler korkuttu Bir son dakika haberine göre Denizli'de, akşam saatlerinde iki katlı evde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Denizli'de, akşam saatlerinde iki katlı evde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Olay, Acıpayam ilçesi Akalan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki katlı evden henüz bilinmeyen bir nedenle alev ve dumanlar yükselemeye başladı. Çevredeki vatandaşlar durumu fark etmesi üzerine itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yoğun uğraşları sonucu alevler kontrol altına alındı. Şans eseri evde kimsenin olmaması olası bir can kaybının önüne geçti. Alevlerin yükseldiği ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi ise itfaiye ekiplerinin yapacağı incelemenin ardından belirleneceği öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA