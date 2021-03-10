Son dakika haberleri: İki kardeşin ölümüne ilişkin gözaltına alınan inşaat sahibi tutuklandı
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Son dakika haberleri: İki kardeşin ölümüne ilişkin gözaltına alınan inşaat sahibi tutuklandı

10.03.2021 17:11 | Son Güncelleme: 10.03.2021 17:35
Son dakika haberleri: İki kardeşin ölümüne ilişkin gözaltına alınan inşaat sahibi tutuklandı

Son dakika haberler... Çekmeköy'de kaybolan 4 ve 8 yaşlarındaki kardeşlerin evlerinin yakınındaki inşaatın asansör boşluğunda ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan inşaat sahibi Orhan A., "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" tutuklandı.

Çekmeköy'de kaybolan 4 ve 8 yaşlarındaki kardeşlerin evlerinin yakınındaki inşaatın asansör boşluğunda ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan inşaat sahibi Orhan A., "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" tutuklandı.

Çekmeköy'de kaybolan 4 ve 8 yaşlarındaki Hasan B. ve Hüseyin B. isimli kardeşlerin 8 Mart'ta evlerinin yakınındaki bir inşaatın asansör boşluğunda ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında inşaat sahibi Orhan A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli Orhan A., savcılık sorgusunun ardından "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

"Benim kusurum yoktur"

Şüpheli sorgusunda, "Satın aldığım şahıslar sahte vekaletname ile sattılar. 3 ay inşaatı durdurdular. İnşaat durunca belediye mühürledi. Etrafını tam çevirerek belediyeye teslim ettik. 2016 yılında mahkeme kararıyla tedbir konuldu. Yer bana ait değildir. Yer Ali Rıza A.'ya aittir. Çocukların ölümüyle alakalı olarak kusurum, hatam ve ihmalim yoktur" dedi.

Tutuklandı

Mahkeme sorgusu tamamlanan şüpheli Orhan A., "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösterir somut delillerin bulunduğu gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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