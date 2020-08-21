Son dakika haberleri... İki kafadar çocuk çıktıkları çatıda mahsur kaldılar Gelen son dakika haberine göre Van'ın Erciş ilçesinde 2 kafadar çocuk, çıktıkları çatıda mahsur kalınca imdatlarına itfaiye yetişti.

Van'ın Erciş ilçesinde 2 kafadar çocuk, çıktıkları çatıda mahsur kalınca imdatlarına itfaiye yetişti.

Edinilen bilgiye göre olay, Erciş ilçesine bağlı Gölağzı Mahallesinde meydana geldi. 2 kafadar çocuk çıktıkları çatıda mahsur kalınca durumu durum Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Erciş Gurup Amirliği ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri, çatıda mahsur kalan çocukları itfaiye aracının merdiveni ile kurtardı. - VAN

Kaynak: İHA