Son dakika! İki grup arasında kavga: 5 gözaltı
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Son dakika! İki grup arasında kavga: 5 gözaltı

Son dakika! İki grup arasında kavga: 5 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Adıyaman'da, iki grup arasında çıkan kavgada 5 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da, iki grup arasında çıkan kavgada 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Fatih mahallesi 2208 Sokak içerisinde iki grup arasında tartışma çıktı. Henüz bilinmeyen nedenlerden dolayı çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavga eden şahıslara müdahale ederek 5 kişiyi gözaltına aldı. Polis ekipleri gözaltına aldıkları şahısları polis merkezine götürdü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Son dakika! İki grup arasında kavga: 5 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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