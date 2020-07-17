Son dakika haberleri: İKÇÜ'de "Etnik Yapılar, Ayrılıkçı Gruplar, Terör Örgütleri ve Milli Beka" paneli düzenlendi
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Son dakika haberleri: İKÇÜ'de "Etnik Yapılar, Ayrılıkçı Gruplar, Terör Örgütleri ve Milli Beka" paneli düzenlendi

Son dakika habere göre İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, "Ayrılıkçı grupların parçası olan FETÖ, Türkiye aleyhine bir güç olarak planlandı.

Son dakika haberleri: İKÇÜ'de
17.07.2020 12:23 | Son Güncelleme: 17.07.2020 13:18

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, "Ayrılıkçı grupların parçası olan FETÖ, Türkiye aleyhine bir güç olarak planlandı." dedi.

İKÇÜ ve Çiğli Kaymakamlığı iş birliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde "Etnik Yapılar, Ayrılıkçı Gruplar, Terör Örgütleri ve Milli Beka" adlı panelde konuşan Prof. Dr. Köse, FETÖ'nün 15 Temmuz'da dış güçler tarafından devreye sokulduğunu belirtti.

Dünyada özellikle dini ve etnik yapılar üzerinden kurgulanan bölücü örgütler zaman zaman devreye alınabildiğine işaret eden Köse, şöyle konuştu:

"Ayrılıkçı grupların parçası olan FETÖ, Türkiye aleyhine bir güç olarak planlandı. Özellikle bizim bölgemizde yapılan bir dizayn var. Ülkelerin iç düzenini bozmak için etnik gruplar üzerinden yapılan çalışmalar olduğunu görüyoruz. Egemen güçler sürekli ellerine silah almadan bu gruplar üzerinden iç karışıklıklar çıkarma gayreti içerisinde. Bu sürecin iki unsuru ise FETÖ ve PKK olmuştur."

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker ise FETÖ'nün örgütlü bir yapı olduğunu vurguladı.

FETÖ'nün bireyleri kontrolde tutacak sistematik "abla ve abi" düzeni ile evler ile dershanelerde örgütlendiğini anlatan Şeker, "Bu durum aslında sizlere yabancı gelmiyor çünkü aynı şeyi PKK'da da izledik. Anneleri çocuklarından koparan ve aynı soruyu soran annelerin direnişi yakın zamanın örneklerinden. Baktığınız zaman bu örgütlerden biri dağa kaçırarak diğeri de yurt dışına götürerek aynı amaca hizmet etmişler. Yurt dışına seçtikleri gençleri vasıfsız işçi gibi ya da ticari köle gibi çalıştırıyorlar." diye konuştu.

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün ise FETÖ'nün 15 Temmuz'da tamamen deşifre olduğunu dile getirdi.

FETÖ'nün "eğitim" tezgahıyla planlandığını belirten Akgün, "Hiç kuşkusuz eğitim işin kamuflajıydı. Sonrasında zaten kült, ezoterik bir yapıya evrildi. FETÖ'nün sözde başındaki kişi kendini sorgulanamaz bir sözde lider olarak görüyor. Onları sadece dini grup olarak görmek yanlıştır. İstihbarı amaçları ve siyasi hedefleri olan bir örgüttür. Ekonomik finansal birçok ayağı da mevcuttur." ifadelerini kullandı.

Panelde, Polis Akademisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şahin de konuşma yaptı.

Programın ardından katılımcılar, İKÇÜ Sanat ve Tasarım Fakültesince hazırlanan "Milletin Direnişi, Devletin Mücadelesi, Toplumsal Hafızanın Diri Tutulması" temalı fotoğraf sergisini gezdi.

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Kaynak: AA

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