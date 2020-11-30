Son dakika haberleri: İİT, Boko Haram'ın Nijerya'da çiftçileri hedef alan terör saldırısını kınadı
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Son dakika haberleri: İİT, Boko Haram'ın Nijerya'da çiftçileri hedef alan terör saldırısını kınadı

30.11.2020 14:13 | Son Güncelleme: 30.11.2020 14:16
Son dakika haberleri: İİT, Boko Haram'ın Nijerya'da çiftçileri hedef alan terör saldırısını kınadı

Son dakika haber... İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), terör örgütü Boko Haram'ın Nijerya'nın Borno Eyaleti'ndeki Zabarmari kasabasında bulunan bir pirinç tarlasına gerçekleştirdiği saldırıyı kınadı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), terör örgütü Boko Haram'ın Nijerya'nın Borno Eyaleti'ndeki Zabarmari kasabasında bulunan bir pirinç tarlasına gerçekleştirdiği saldırıyı kınadı.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, "Nijerya'nın kuzeydoğusunda masum çiftçilere düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Ülkenin istikrar ve güvenliğini korumak amacıyla terör eylemlerinin önlenmesi konusunda Nijerya ile dayanışma içinde olunduğu kaydedilen açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara da acil şifa dileklerinde bulunuldu.

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Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Nijerya Koordinatörü Edward Kallon, terör örgütü Boko Haram'ın cumartesi günü pirinç tarlasında çalışan çiftçilere yönelik saldırısında 110 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını belirtmişti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 3 milyon kişi de yerinden oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer

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